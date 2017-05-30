При крушении учебного самолета в Саратовской области погиб курсант
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Один военнослужащий погиб и пять человек пострадали в результате жесткой посадки и возгорания самолета Ан-26 в Балашове Саратовской области. Об этом сообщили в департаменте информации Минобороны. Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали отказ одного из двигателей.
В Балашове Саратовской области жесткую посадку совершил самолет Ан-26, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны.
В результате авиапроисшествия один военнослужащий погиб, еще пять человек пострадали. На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны.
При заходе на посадку на аэродром самолет совершил жесткую посадку и загорелся. "По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей", - сообщили в военном ведомстве.
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.
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