В поездах московского метро проверят кондиционеры

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Перед началом лета сотрудники столичного метрополитена проверят более 1,6 тысячи вагонов с климат-контролем. Кроме того, ежедневно в каждом поезде метро проводится влажная уборка с использованием традиционных обеззараживающих средств.

Перед началом лета в московском метро проверят более 1,6 тысячи вагонов с климат-контролем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Перед летним сезоном метрополитен проверит системы кондиционирования в поездах, датчики контроля температуры на станциях, оборудование вентиляционных шахт. Это поможет обеспечить максимальный комфорт для пассажиров", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, сотрудники подземки постоянно тестируют системы кондиционирования в поездах. Если в ней обнаруживается проблема, то состав не выходит на линию до ее устранения. Кроме того, Ликсутов отметил, что ежедневно в каждом поезде метро проводят влажную уборку с использованием традиционных обеззараживающих средств.