В Москве бездомный зарезал мужчину в квартире и сообщил полиции

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Бездомный зарезал мужчину в квартире в Кузьминках, затем позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что бездомный как раз и является убийцей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве человека на юго-востоке Москвы, сообщает агентство "Москва".

В полицию обратился 49-летний бездомный, который сообщил, что на улице Юных Ленинцев произошло убийство. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп мужчины средних лет с колото-резаными ранениями шеи. Они установили, что сообщивший об убийстве как раз является преступником.

В отношении бездомного завели уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что он ранее был судим.

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