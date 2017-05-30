В Москве бездомный зарезал мужчину в квартире и сообщил полиции
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Бездомный зарезал мужчину в квартире в Кузьминках, затем позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что бездомный как раз и является убийцей.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве человека на юго-востоке Москвы, сообщает агентство "Москва".
В полицию обратился 49-летний бездомный, который сообщил, что на улице Юных Ленинцев произошло убийство. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп мужчины средних лет с колото-резаными ранениями шеи. Они установили, что сообщивший об убийстве как раз является преступником.
В отношении бездомного завели уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что он ранее был судим.
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