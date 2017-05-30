Встреча Путина и Макрона стала прорывом: мнение политолога

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Встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона можно назвать прорывом после "заморозков", которые начались в период президентства Франсуа Олланда. Такое мнение высказал политолог Игорь Бунин.

Политолог и член ордена Почетного легиона Игорь Бунин в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал итога встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона:

— Это некий прорыв, поскольку отношения с период Олланда были катастрофическими. Это не просто заморозки, намного ниже нуля было. Олланд всегда ориентировался на свой электорат. Ему казалось, что электорат не любит Путина, что он должен быть жёстким, строгим. С моей точки зрения, это было ошибкой Олланда. Макрон — человек совершенно другого типа, он очень системный. Он понимает, что на данной шахматной доске, у него очень большая конкуренция — и с мадам Меркель, и с Трампом, поэтому ему нужны дополнительные ресурсы. И вот он увидел его в Путине, несмотря на все проблемы между Францией, Западом и Россией.