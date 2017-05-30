Жертвами урагана в Московском регионе стали 14 человек

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Жертвами урагана, который обрушился на Москву и область накануне, стали 14 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, 11 человек погибли в Москве, еще трое — в Подмосковье. Количество пострадавших уточняется.

В результате урагана, который обрушился накануне на Москву и область, погибли 14 человек, сообщает "ТВ Центр". Уточненные данные о жертвах разгула стихии приводит Следственный комитет. Количество пострадавших уточняется.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, 11 человек погибли в Москве, трое — в Московской области. Ранее сообщалось, что среди погибших есть один несовершеннолетний.

Власти Москвы назвали ущерб от урагана беспрецедентным. По данным МЧС, в столице ветер повалил 3,5 тысячи деревьев и повредил полторы тысячи машин. Повреждены кровли 140 домов. Всего в Центральной России повалены более 6,5 тысяч деревьев. 300 населенных пунктов, в которых проживают 44 тысячи человек, остались без света.