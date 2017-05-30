"Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" в первом матче финала Кубка Стэнли

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Шайба Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:3. Следующая игра пройдет в Питтсбурге 1 июня в 03:00 по московскому времени.

Хоккейный клуб "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ со счетом 5:3. Об этом сообщает "Интерфакс".

В составе "пингвинов" на 16-й минуте счет открыл российский нападающий Евгений Малкин. Затем к концу первого периода у "Питтсбурга" еще две безответные шайбы забросили Конор Шири и Ник Бонино. Однако по ходу матча "хищникам" удалось отыграться усилиями Райана Эллиса, Колтона Сиссонса и Фредерика Годро. Но в конце третьего периода игрок "Питтсбурга" Джейк Гюнцель снова вывел хозяев вперед, а Ник Бонино за минуту до конца встречи забросил пятую шайбу в пустые ворота "Нэшвилла".

Таким образом, "пингвины" повели в финальной серии со счетом 1-0. Для победы в розыгрыше Кубка Стэнли команде необходимо выиграть четыре встречи. Следующая игра пройдет в Питтсбурге 1 июня в 03:00 по московскому времени.