В Госдуме предложили создать совет блогеров

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В Госдуме при комитете по информационной политике может появиться совет блогеров. Соответствующее предложение поступило от депутата Василия Власова. По мнению автора инициативы, опыт блогеров поможет выработать "грамотную стратегию по взаимодействию с гражданами в Сети".

В Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи может появиться совет популярных блогеров, передает RT. Автор инициативы - член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

"Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Сети", - уверен он.

По задумке депутата, блогеры могли бы информировать подписчиков о готовящихся в Госдуме проектах и участвовать в их обсуждении, представляя свою аудиторию.

22 мая на слушаниях в Госдуме выступила видеоблогер Саша Спилберг (настоящее имя - Александра Балковская). "Подписчики - это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео - это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол - фальшь или лень - вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными: делайте видео на YouTube, выкладывайте посты во "ВКонтакте" или в любые другие социальные сети, которые вам ближе", - сказала блогер.

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