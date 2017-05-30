Более 11 млн рублей украли из здания ЦБ на юго-западе Москвы
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Из здания Центробанка на Ленинском проспекте было похищено более 11 миллионов рублей. Неизвестный злоумышленник скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Неизвестный похитил более 11 миллионов рублей из здания Центрального банка России на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел по адресу: Ленинский проспект, дом 9.
"Неизвестный через окно проник в помещение Центрального банка России, откуда тайно похитил 11,4 миллиона рублей, принадлежащие заведующему сектором в указанном банке. После этого злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.
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