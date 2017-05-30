Ученые: россияне не заинтересованы в самообразовании

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Только каждый пятый россиянин занимается самообразованием, в основном все ограничиваются получением диплома. В России непрерывное образование востребовано меньше, чем в большинстве европейских стран, утверждают ученые.

Самообразованием в России занимаются всего 20% граждан в возрасте от 25 до 64 лет, к такому выводу пришли ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как передает газета "Известия", это обусловлено особенностями рынка труда, отсутствием мотивации в саморазвитии и недостатком образовательных услуг. Согласно исследованиям, в основном своим образованием занимаются молодые и обеспеченные люди. У пенсионеров все происходит наоборот, поскольку в России снижается их социальный и экономический статус.

Для сравнения, в странах Европы развивается идея активной старости, а доля людей, занимающихся самообразованием, составляет от 52% до 84%.

По рейтингу вовлеченности в самообразование, Россия заняла третье место с конца, обогнав греков и румын. В тройке лидеров оказались Швеция (69%), Люксембург (68%) и Норвегия (57%).

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