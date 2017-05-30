Губернатор Подмосковья сообщил о пяти жертвах урагана в регионе

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Число погибших в результате урагана в Московской области достигло пяти человек. Среди них один ребенок. Кроме того, с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы 34 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число погибших в результате урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек. Об этом он рассказал на заседании регионального правительства, передает "Интерфакс".

"После кратковременного, но сильного урагана у нас есть пострадавшие. Погибли 5 человек, в том числе один ребенок", - сказал Воробьев. Кроме того, с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы 34 человека.

Ранее в Следственном комитете России сообщали о том, что жертвами урагана, который обрушился на столичный региона накануне, стали 14 человек. По данным ведомства, 11 человек погибли в Москве, еще трое - в Подмосковье.

Власти столицы назвали ущерб от урагана беспрецедентным. По данным МЧС, в Москве ветер повалил 3,5 тысячи деревьев и повредил полторы тысячи машин. Повреждены кровли 140 домов. Всего в Центральной России повалены более 6,5 тысяч деревьев. 300 населенных пунктов, в которых проживают 44 тысячи человек, остались без света.