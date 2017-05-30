Учебный Ан-26 мог упасть из-за отказа двигателя

Теги: самолет авиакатастрофа Происшествие саратов

Причиной крушения учебного Ан-26 в Саратовской области мог стать отказ одного из двигателей, сообщили в Следственном комитете. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. В результате крушения самолета погиб один курсант.

ЧП произошло на военном аэродроме в Саратовской области, передает "ТВ Центр". Там во время учебно-тренировочного полёта совершил жесткую посадку и загорелся Ан-26. Как сообщили в Минобороны, воздушное судно не выдержало необходимых параметров снижения. После удара о землю борт загорелся. Для расследования причин катастрофы в Саратовскую область уже вылетела специальная комиссия Министерства обороны. По предварительной версии, ЧП могло произойти в результате отказа одного из двигателей.