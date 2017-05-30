Импичмента Трампа потребовали уже 10 городов США

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Все больше городов США присоединяются к кампании за импичмент президента Дональда Трампа. Соответствующие обращения в Конгресс подали уже 10 населенных пунктов.

Обращение с требованием начать процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа подали в Конгресс десять городов США, передает "ТВ Центр". По закону, Палате представителей и Сенату принадлежит право выдвигать обвинения и привлекать к ответственности федеральных госслужащих, в том числе президента страны.

Ещё в начале мая к законодателям обратился муниципальный совет Лос-Анджелеса, его поддержали Кембридж и восемь других городов. Аналогичный документ подготовлен в Чикаго. В качестве основных аргументов в пользу отставки противники Трампа называют отсутствие у него чёткой политической программы и нежелание расследовать пресловутый "российский след" во время предвыборной кампании.