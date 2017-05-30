Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей

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Житель Новосибирска выиграл 300 миллионов рублей в системе "Гослото". Выигрышный билет был куплен им за 100 рублей. Такой суперприз был разыгран впервые в истории лотереи "Гослото "4 из 20".

В Новосибирске местный житель выиграл в лотерею 300 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте распространителя государственных лотерей "Столото".

Выигрышный билет был куплен за 100 рублей. Такой суперприз разыграли впервые в истории лотереи "Гослото "4 из 20". Теперь победителю необходимо обратиться в центральный офис организации для оформления выигрыша.

За последние две недели это уже второй случай выигрыша столь огромной суммы в лотерею. 22 мая житель Сочи выиграл в системе "Гослото" более 364 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей. Выигрышный билет был куплен им за 700 рублей в мобильном приложении.

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