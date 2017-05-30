Иван Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов

Теги: музыка Украина концерт

Иван Дорн прокомментировал отмену концерта в Одессе, которое планировали сорвать украинские националисты. По словам музыканта, от выступления отказались еще месяц назад. Музыкант подчеркнул, что не прекратит выступать на Украине, несмотря на угрозы.

Певец Иван Дорн из-за угроз радикалов отменил концерт в Одессе, который должен был состояться 9 июня в ночном клубе "Ибица", передает ТАСС со ссылкой на сервис продажи билетов.

Сам Дорн сообщил, что концерт отменили еще месяц назад, и пока его выступлений в Одессе не планируется. При этом певец не отказывается вновь приехать с концертами на территорию Украины, несмотря на действия радикалов.

Ранее украинские радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" собрались сорвать концерт Дорна в Одессе из-за его выступлений в России.

Ранее был сорван концерт Светланы Лободы. Представители радикального движения собрались у входа в клуб "Ибица" перед началом шоу и швыряли под ноги петарды и дымовые шашки людям, пришедшим на концерт. Из-за скандальной акции у ночного клуба начались массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Читайте также:

Украинские радикалы напали на офис ветеранов Афганистана

СБУ ответила на призыв радикалов сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

Украинские радикалы устроили драку на Аллее Славы в Одессе

Радикалы замуровали отделение Сбербанка в Харькове

Радикалы сорвали "Тотальный диктант" в Киеве