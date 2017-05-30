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За девять дней мощам Николая Чудотворца поклонились уже более 200 тысяч верующих. Несмотря на ураган, который бушевал в столичном регионе накануне, в понедельник в Храм Христа Спасителя пришли более 30 тысяч человек.

Более 200 тысяч верующих поклонились мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в столице. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Несмотря на ураган, который бушевал в столичном регионе накануне, в понедельник поклониться мощам пришли более 30 тысяч человек. Всего же за девять дней Храм Христа Спасителя посетили 212,2 тысячи человек.

Мощи Святого Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.

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