Россия обеспокоена отсутствием позитивных сдвигов в отношениях с США

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Приход в США новой администрации во главе с Дональдом Трампом пока не привел к позитивным сдвигам в отношениях с Россией. Москва готова пройти свою часть пути по оздоровлению отношений, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.