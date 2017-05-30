Россия обеспокоена отсутствием позитивных сдвигов в отношениях с США
Приход в США новой администрации во главе с Дональдом Трампом пока не привел к позитивным сдвигам в отношениях с Россией. Москва готова пройти свою часть пути по оздоровлению отношений, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
В Москве обеспокоены отсутствием позитивных сдвигов в отношениях с новой администрацией Белого дома, передает "Интерфакс" слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.
Он сообщил, что Россия готова проделать свою половину пути и ждет аналогичного шага от США. Рябков отметил, что становление основных направлений внешней политики США проходит в условиях серьезных нападок со стороны оппонентов.
"Особую тревогу вызывают попытки определённых кругов использовать российский фактор во внутриполитическом контексте", - добавил Рябков.
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