11:36, 30 мая 2017

Россия обеспокоена отсутствием позитивных сдвигов в отношениях с США

Теги:  Политика  сша  мид  россия

Приход в США новой администрации во главе с Дональдом Трампом пока не привел к позитивным сдвигам в отношениях с Россией. Москва готова пройти свою часть пути по оздоровлению отношений, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

В Москве обеспокоены отсутствием позитивных сдвигов в отношениях с новой администрацией Белого дома, передает "Интерфакс" слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Он сообщил, что Россия готова проделать свою половину пути и ждет аналогичного шага от США. Рябков отметил, что становление основных направлений внешней политики США проходит в условиях серьезных нападок со стороны оппонентов.

"Особую тревогу вызывают попытки определённых кругов использовать российский фактор во внутриполитическом контексте", - добавил Рябков.

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