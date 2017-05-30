Адвокат Учителя попросил Володина проверить Поклонскую на нарушение этики
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Адвокат режиссера Алексея Учителя обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой лично проконтролировать проверку в отношении Натальи Поклонской. По мнению Добрынина, в ее действиях усматривается нарушение депутатской этики. Ранее между Учителем и Поклонской сложился конфликт из-за фильма "Матильда".
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина лично проконтролировать ход проверки в отношении депутата Натальи Поклонской, передает ТАСС.
По мнению адвоката Учителя, в действиях Поклонской усматривается нарушение депутатской этики. Добрынин отметил, что ранее уже направлял соответствующее обращение в думскую комиссию по этике, но оно "вероятно, утрачено".
Публичный конфликт между Учителем и Поклонской разгорелся из-за фильма "Матильда". Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было. Картина Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.
Ранее полиция Санкт-Петербурга проверила кинокомпанию Rock Films Учителя в связи с очередным запросом Поклонской. До этого организацию проверяло госказначейство.
По словам Поклонской, проверка проводится "по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование" фильма.
В свою очередь, в Кремле не видят ничего страшного в налоговых проверках киностудии режиссера Алексея Учителя. Надзорные органы просто выполняют свою работу, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России попросил не расценивать проверку работников творческой сферы как форму давления на них.
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