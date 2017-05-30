Власти Москвы окажут помощь семьям погибших и пострадавших от урагана

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Сергей Собянин сообщил, что обрушившийся накануне на столицу ураган повалил 14 тысяч деревьев. Кроме того, повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей. По последним данным, в больницах остаются 108 человек. Семьям погибших и пострадавших власти Москвы окажут помощь.

Обрушившийся накануне на столичный регион ураган повалил 14 тысяч деревьев в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По последним данным, в больницах остаются 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около двух тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", - отметил Собянин. По его словам, в настоящее время около 30 тысяч человек и пяти тысяч единиц техники ликвидируют последствия урагана.

29 мая на Москву обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии в столичном регионе погибли 16 человек. Власти Москвы назвали ущерб от урагана беспрецедентным.

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