Милонов предложил продавать интимные товары по рецепту врача

Теги: Общество здоровье милонов

Депутат от "Единой России" Виталий Милонов обратился к Минздраву с предложением приравнять интимные товары к медицинским изделиям. Если инициатива будет одобрена, то новые медизделия будут "корректировать сексуальные отклонения" только по рецепту врача.

Депутат Госдумы от "Единой России" предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой приравнять интимные товары к медицинским, передает "Интерфакс".

Согласно инициативе парламентария, распространение подобных товаров будет требовать лицензирования, а их использование и применение назначаться исключительно врачом. Ими можно будет корректировать сексуальные отклонения в поведении, считает Милонов.

По мнению депутата, широкое распространение магазинов для взрослых формирует нездоровое отношение к сексу, поэтому необходимо вести ограничение на свободную реализацию интимных товаров на федеральном уровне.

Читайте также:

Милонов предложил блокировать группы "вписки" в соцсетях

Милонов потребовал разобраться с рекламой "секс-туризма" в России

Мизулина: порнозависимость приводит к бесплодию