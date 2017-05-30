Милонов предложил продавать интимные товары по рецепту врача
Теги: Общество здоровье милонов
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов обратился к Минздраву с предложением приравнять интимные товары к медицинским изделиям. Если инициатива будет одобрена, то новые медизделия будут "корректировать сексуальные отклонения" только по рецепту врача.
Депутат Госдумы от "Единой России" предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой приравнять интимные товары к медицинским, передает "Интерфакс".
Согласно инициативе парламентария, распространение подобных товаров будет требовать лицензирования, а их использование и применение назначаться исключительно врачом. Ими можно будет корректировать сексуальные отклонения в поведении, считает Милонов.
По мнению депутата, широкое распространение магазинов для взрослых формирует нездоровое отношение к сексу, поэтому необходимо вести ограничение на свободную реализацию интимных товаров на федеральном уровне.
Читайте также:
Милонов предложил блокировать группы "вписки" в соцсетях
Милонов потребовал разобраться с рекламой "секс-туризма" в России