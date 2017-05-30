Правительство окажет поддержку пострадавшим от урагана

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Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших от урагана, который обрушился на Московский регион накануне. По его словам, правительство России вместе с властями столицы окажет помощь пострадавшим от разгула стихии.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших от урагана, обрушившегося на Москву и область накануне. Слова поддержки премьер-министр высказал на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии", - сказал он.

Медведев также сообщил, что правительство готово оказать поддержку пострадавшим от урагана и помощь в ликвидации последствий разгула стихии. Об этом пишет ТАСС.

Мощный ураган обрушился на столичный регион накануне. Погибли 16 человек. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей. Кроме того, повалены 14 тысяч деревьев. В ликвидации последствий урагана участвуют около 30 тысяч человек.

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