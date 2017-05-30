Россию обязали выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на выборах 2011 года

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро авторам жалобы на нарушения во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Ряд депутатов и наблюдатели на выборах подали иск в связи с тем, что результаты голосования на нескольких участках были сфальсифицированы, а их обращения в прокуратуру не привели к пересчету голосов.

Европейский суд по правам человека присудил 38 тысяч евро авторам жалобы на нарушения на выборах в Госдуму в декабре 2011 года.

Заявители - жители Санкт-Петербурга, принимавшие участие в голосовании, члены избирательной комиссии, наблюдатели и депутаты от "Справедливой России" - утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы посредством "систематического присуждения голосов" партии "Единая Россия" и ее кандидатам.

Авторы жалобы указывали, что все попытки расследовать фальсификации были неудачными: прокуратура и Следственный комитет отказывали в возбуждении уголовного дела. Неудачными оказались и попытки опротестовать результаты выборов в высших судебных инстанциях.

ЕСПЧ учел тот факт, что многочисленные нарушения на выборах 2011 года были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ. Суд постановил, что в ходе выборов была нарушена статья № 3 протокола № 1 Конвенции о правах человека (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

В результате жалобы истцов были удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7500 евро. Еще 8000 евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки. При этом ЕСПЧ отклонил жалобы на то, что государство пыталось надавить на них из-за подачи заявления в суд.

В Госдуму в 2011 году были избраны четыре партии: "Единая Россия" (49,32%), КПРФ (19,19%), "Справедливая Россия" (13,24%) и ЛДПР (11,67%). Результаты выборов стали поводом для акций протеста, крупнейшими из которых стали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве.

После выборов активно распространялись следующие свидетельства нарушений: многократное голосование по открепительным удостоверениям ("карусели"), изменение данных при подсчете голосов, препятствование работе наблюдателей.

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