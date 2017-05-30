Ураган повредил несколько самолетов в аэропорту "Шереметьево"

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Несколько самолетов получили повреждения в аэропорту "Шереметьево" в результате обрушившегося накануне на столичный регион урагана. У трех лайнеров пострадало внешнее аэродромное оборудование, а еще в одно воздушное судно во время посадки попала молния. Пострадавших в результате этих событий нет.

Из-за обрушившегося накануне на столичный регион урагана несколько самолетов получили повреждения в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

"Сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на лайнер "SuperJet-100", повредив воздухозаборник самолета. Еще два самолета - "Airbus A330" и "Boeing 777" получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты соответственно обслуживающей стремянки и трапа", - говорится в сообщении.

В авиаслужбах отметили, что еще один Airbus был поврежден ударом молнии во время захода на посадку. Самолет благополучно приземлился в "Шереметьево" и в результате инцидента никто не пострадал.

29 мая на столичный регион обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии погибли 16 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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