Неизвестный поджег пять машин в Марьине

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Неизвестный поджег пять автомобилей в столичном районе Марьино и скрылся с места происшествия. Общий материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В столичном районе Марьино неизвестный поджег пять автомобилей и скрылся. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел по адресу: Перервинский бульвар, дом 22, корпус 1.

"В результате пожара повреждения получили пять автомобилей: ГАЗ, BMW, Kia, Ford и Renault, причем последний выгорел полностью. Общий материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут розыск злоумышленника.

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