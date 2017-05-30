Видео с места катастрофы учебного Ан-26 в Саратовской области

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На место катастрофы учебного самолета Ан-26 в Саратовской области прибыла комиссия Минобороны, которой предстоит выяснить обстоятельства происшествия. По предварительным данным, жесткая посадка самолета произошла из-за отказа одного из двигателей.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате катастрофы учебного Ан-26 в Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны, пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел на аэродроме "Балашов". Самолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. Борт выполнял учебно-тренировочный полет.

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа одного из двигателей. По данному факту возбуждено уголовное дело.