Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов

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Власти Молдавии объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата на основе информации спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип. На вопрос, о чем конкретно идет речь, Филип ответил, что не может раскрывать такую информацию.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что российских дипломатов выслали на основе информации, полученной от спецслужб. На вопрос, о ком и о чем конкретно идет речь, Филип ответил, что не может раскрывать такую информацию, передает Publika.

Он также выразил сожаление, что в Молдавии "так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства России в Кишиневе", в которой выражено "возмущение чрезмерным контролем для молдавских чиновников на российской границе". Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения, подчеркнул он.

29 мая в МИД Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Президент Молдавии осудил это решение.

В России решение рассматривают как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона, направленного на сближение с Россией. Со стороны Москвы пообещали адекватный ответ. "Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

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