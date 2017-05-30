Москву тревожат угрозы США в адрес сирийской армии

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Москву тревожат угрозы США применить силу против Вооруженных сил Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Вашингтон уже прибегал к использованию силы в районе сирийского города Эт-Танф.

Участие США в согласовании зон деэскалации в Сирии ускорило бы мирный процесс в Арабской Республике. Об этом заявил в Москве Сергей Лавров, передает "ТВ Центр". Глава российского МИД сообщил: на данном этапе идёт работа по предотвращению инцидентов между ВКС России и силами американской коалиции. Однако Москву тревожат исходящие из Вашингтона угрозы применения силы против сирийской армии, как это было 18 мая в районе города Эт-Танф.

"Были не только угрозы, но был факт конкретного применения силы в этом районе. Считаю, что эта ситуация весьма тревожная, поскольку она напрямую затрагивает суверенитет Сирии. Конечно, эти вопросы требуют урегулирования, чем сейчас и занимаются наши военные", - сказал Лавров.