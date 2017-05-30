Власти Москвы окажут помощь семьям погибших и пострадавших от урагана

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Власти Москвы выплатят компенсации в размере 1 миллион рублей семьям погибших от ураганного ветра. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

Заседание Президиума Правительства Москвы началось во вторник с минуты молчания в память о погибших в результате урагана, который обрушился на столицу накануне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую адресную помощь семьям погибших. Им выплатят по миллиону рублей. Помощь получат также пострадавшие. Много говорили об устранении последствий стихии.

"Я прошу в течение двух суток ликвидировать все последствия стихии. Что касается деревьев, они все до единого должны быть восстановлены в осенний период, необходимые посадки должны быть реализованы желательно в тех местах, где были деревья ранее", - заявил Собянин.

