Жителям района Выхино-Жулебино рассказали о гарантиях реновации

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В московском районе Выхино-Жулебино прошла встреча с жителями по программе реновации. Им рассказали, что судьба каждой пятиэтажки зависит только от самих жильцов.

Судьба каждой пятиэтажки зависит от каждого её жителя. Об этом говорили на встрече заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого с жителями Выхино-Жулебино, передает "ТВ Центр". При этом, горожан уверили, что без их согласия никто "хрущёвку" не снесёт. Но чтобы власти узнали мнения жителей о включении, или невключении, их дома в программу реновации, нужно проголосовать: "за" или "против" .

Сделать это можно онлайн через портал "Активный гражданин" или в ближайшем центре "Мои документы". Его сотрудники, кстати, могут и сами приехать - по заявлению из управы района. Главное - проявить активность и не бояться слухов.

"Без желания, без договоренности с гражданином никто никого не переселит. Во-вторых, речь идет не о переселении, а о том, что человек переедет в дом, который будет построен буквально во дворе старого, он не уедет в какой-то далекий район, он не изменит свой квартал, к которому он привык, где ходят его дети в детский сад", - заверил Петр Толстой.

К тому же новые квартиры будут комфортнее, да и больше: современное строительство не предполагает кухонь в 4 метра. А на месте снесённого дома построят новый - для других жителей микрорайона.