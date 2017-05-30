"Валерий Брюсов" покинул Крымскую набережную

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Теплоход "Валерий Брюсов" во вторник утром отшвартовался от Крымской набережной. В ближайшее время акваторию Москвы-реки покинут ещё два теплохода.

Во вторник рано утром теплоход "Валерий Брюсов" уплыл из Москвы в Кимры. Причём по решению суда, отмечает "ТВ Центр". Долгое время судно стояло у Крымской набережной. Когда-то в нём была гостиница с разными сомнительными развлечениями, а несколько лет назад на теплоходе устроили первый в городе арт-центр на воде: там были кафе, кинозал и даже читались лекции.

Но, как выяснилось, судно занимало реку незаконно. Несколько дней рабочие готовили теплоход к путешествию: сначала убрали верхнюю часть, чтобы "Брюсов" прошёл под мостами, а затем отшвартовали.

В ближайшее время акваторию Москвы-реки покинут ещё два теплохода "Ласточка-2" и "Александр Блок" - у них также нет разрешений на "парковку" у берега. В городе остаётся ещё 29 дебаркадеров, постепенно и они попрощаются со столицей по тем же причинам.