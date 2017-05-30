Путин и Назарбаев обсудили подготовку к переговорам в Астане по Сирии

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Путин и Назарбаев обсудили во время телефонного разговора подготовку к очередным переговорам по сирийскому урегулированию, проходящих в Астане. А также предстоящие заседание стран ШОС и открытие выставки "ЭКСПО-2017".