13:38, 30 мая 2017

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к переговорам в Астане по Сирии

Теги:  Политика  сирия  путин  назарбаев

Путин и Назарбаев обсудили во время телефонного разговора подготовку к очередным переговорам по сирийскому урегулированию, проходящих в Астане. А также предстоящие заседание стран ШОС и открытие выставки "ЭКСПО-2017".

Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым подготовку очередной встречи в Астане по урегулированию в Сирии, передает сайт Кремля.

Кроме того, президенты обсудили международную повестку дня и двухсторонние отношения, в частности, заседание стран ШОС в июне и открытие выставки "ЭКСПО-2017".

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