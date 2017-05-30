Путин и Назарбаев обсудили подготовку к переговорам в Астане по Сирии
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Путин и Назарбаев обсудили во время телефонного разговора подготовку к очередным переговорам по сирийскому урегулированию, проходящих в Астане. А также предстоящие заседание стран ШОС и открытие выставки "ЭКСПО-2017".
Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым подготовку очередной встречи в Астане по урегулированию в Сирии, передает сайт Кремля.
Кроме того, президенты обсудили международную повестку дня и двухсторонние отношения, в частности, заседание стран ШОС в июне и открытие выставки "ЭКСПО-2017".
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