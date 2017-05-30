Как пережить сезонную аллергию: советы врачей

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Весна в этом году выдалась холодной и дождливой. У кого-то такая погода вызывает тоску. Но для тех, кто страдает поллинозом, это просто спасение: всё, конечно, цвело, но не так активно. Впрочем, "отменить" страдания, увы, невозможно. На смену пыльце в Москве полетел пух.

Солнце, зелень, просыпающаяся природа. Для кого-то весна - любимейшее время года. А для Никиты Миронова нет ничего страшнее. Самый сложный период: когда хочется спрятаться от мира и невозможно выйти на улицу без приема лекарств. Уже лет семь у него - поллиноз, весенняя аллергия. Периодически даже попадает в больницу, узнал "ТВ Центр".

"Утром просыпаешься весь опухший, отёкший, глаза текут, губы отёкшие, опухшие также, горло чешется, дышать сложно, ночью или утром может быть приступ", - рассказал пациент центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Миронов.

Аллергический ринит, конъюнктивит, бронхит. В тяжелых случаях вовлекаются уже и нижние дыхательные пути - начинается сильная одышка. Может развиваться и бронхиальная астма.

"Мы пациентов, которые жалуются, что кашель, одышка усиливается при минимальной физической нарузке - мы обязательно проверяем бронхиальную проводимость", - сообщила врач аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Елизавета Митрофанова.

Все эти весенние проблемы со здоровьем провоцирует, как известно, пыльца цветущих растений и деревьев, та же береза или ольха - сильнейшие аллергены. Впрочем, на что конкретно так бурно реагирует иммунитет, лучше провести обследование и определить максимально точно. Аллерготестирование - кожные пробы, правда, специалисты рекомендуют делать осенью или зимой.

"То есть мы капаем каплю аллергена и видим, если кожная чувствительность положительная, это подтверждает диагноз и выявляет степень сенсибилизации, если есть аллергия к берёзе, ваш кожный покров покажет это. В связи с этим мы назначаем лечение", - сказала заведующая КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52, главный аллерголог САО и СЗАО Елена Бобрикова.

Лечение аллергии сейчас это не только традиционные антигистаминные препараты, снимающие тяжелые симптомы. Один из эффективных методов связан с введением тех самых индивидуальных аллергенов в очень небольших дозах. Чтобы организм постепенно к ним привык.

"Когда мы лечим аллергенами, влияем на причину основного заболевания и тем самым меняем неправильный иммунный ответ в сторону того, что у пациента вырабатывается устойчивость к причинно-значимым аллергенам", - рассказала руководитель центра аллергологии и иммунологии Дарья Фомина.

Такое лечение, правда, дорогостоящее и довольно длительное - от трех до пяти лет. Зато есть шанс чуть ли не навсегда забыть об этом заболевании. В нынешнем году, кстати, аллергикам немного повезло - весна холодная, довольно поздняя, и не было привычного апрельского всплеска. Однако опасный - "высокий период" - как называют его врачи - обычно длится до сентября - ведь растения цветут практически всё лето.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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