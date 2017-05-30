29 мая стал самым теплым днем с начала месяца в Москве

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Минувший понедельник стал самым теплым днем с начала месяца в Москве. Максимальная температура воздуха 29 мая составила 25,9 градуса. При этом синоптики отметили, что в последний день месяца высоких температурных показателей не ожидается.

Понедельник стал самым теплым днем с начала мая в столице. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"29 мая максимальная температура воздуха на опорной метеостанции города достигла отметку в плюс 25,9 градуса. Этот день стал самым теплым в текущем мае", - говорится в сообщении. Прошлый самый высокий показатель был зафиксирован 1 и 2 мая, когда температура воздуха поднималась до отметки в 25,6 градуса.

При этом синоптики отметили, что в последний день месяца высоких температурных показателей не ожидается. По их данным, 31 мая температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла.