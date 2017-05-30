Рябков возмутился "шельмованием" посла Кисляка в американских СМИ

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"Шельмование" Сергея Кисляка вызывает возмущение, заявил замглавы МИД, комментируя сообщения о контактах посла с зятем президента США Джаредом Кушнером. По его словам, Москва никогда не пыталась влиять на политику Вашингтона, а в МИД не станут раскрывать подробности контактов российских дипломатов за рубежом.

Сообщения о том, что посол Росси в США Кисляк предложил советнику американского президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру создать "тайный канал связи" с США, направлены на подрыв американо-российских отношений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Могу сказать, что шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне ничего кроме возмущения вызвать не может", - цитирует его "Интерфакс".

Рябков отметил, что МИД не придает огласке "никаких подробностей относительно рабочих контактов посла или любого сотрудника российской дипслужбы".

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