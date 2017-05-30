Минфин Белоруссии ожидает от России кредит на $700 млн

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Минфин Белоруссии рассчитывает в ближайшее время получить от России кредит на сумму 700 миллионов долларов на рефинансирование долга. В этом году Белоруссии предстоит погасить внешний долг на один миллиард долларов.

Министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявил, что выделение кредита от России на сумму 700 миллионов долларов на рефинансирование долгов находится в высокой степени проработки, пишет "Беларусь сегодня".

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Белоруссии и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства России в размере 700 миллионов долларов на цели рефинансирования долга", - сказал министр.

По словам Амарина, в этом году Белоруссии предстоит погасить внешний долг на один миллиард долларов. Для этих целей Минск планирует взять кредит России и Евразийского фонда стабилизации и развития.

3 апреля состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, в ходе которой они достигли договоренности о реструктуризации белорусских долгов.

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