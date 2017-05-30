В Кремле соболезнуют родным и близким жертв урагана в Москве
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Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате урагана, обрушившегося на московский регион накануне. По словам пресс-секретаря президента, столичные власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий стихии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате урагана, который обрушился на столичный регион в понедельник. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате природного катаклизма, желают скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах, кто пострадал, и сочувствуют тем, чья собственность была повреждена", - сказал Песков.
По его словам, столичные власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий стихии. Песков также подчеркнул, что вопрос о разрушенных объектах в Москве касается городских надзорных служб и не является кремлевской тематикой.
29 мая на столичный регион обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии погибли 16 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.
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