ВЦИОМ: 63% россиян назвали свое материальное положение средним

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Большинство россиян (63%) считают свой достаток средним. Такие данные приводит ВЦИОМ. Неудовлетворенность своим материальным положением выразили 20% опрошенных.

63% граждан России назвали средним свое материальное положение, 15% оценили свой достаток как хороший, 20% - плохой. Об этом сообщает во вторник "МИР 24" со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

27% опрошенных признались, что экономят на продуктах, а порядка 40% заявили, что планируют покупки продуктов и одежды.

В конце апреля ВЦИОМ провел опрос, который показал, что число россиян, ощущающих себя счастливыми, достигло исторического максимума за время социологических измерений с 1990 года.