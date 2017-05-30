Трамп: российские власти смеются над США

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Дональд Трамп заявил, что власти России, наверное, смеются над Соединенными Штатами и над отговорками демократов о том, почему они проиграли выборы. Ранее представители американской Демпартии неоднократно обвиняли нашу страну во вмешательстве в предвыборную гонку США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российские власти должны смеяться над Соединенными Штатами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.

"Российские власти, должно быть, смеются над США и над теми жалкими отговорками демократов в лживых СМИ о том, почему они проиграли выборы", - отметил Трамп.

Ранее представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную гонку в стране. В январе американские спецслужбы подготовили доклад, в котором утверждалось, что целью России было очернение Хиллари Клинтон и обеспечение победы Дональда Трампа. Доказательств приведено не было.

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