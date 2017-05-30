Германия отказалась считать США ведущей державой

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США под руководством Дональда Трампа утратили статус ведущей державы среди стран, разделяющих западные ценности, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, американский президент решает проблемы с мигрантами жесткими административными мерами. Из-за этого потоки беженцев в Европу могут увеличиться.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что США под руководством Дональда Трампа утратили статус ведущей державы в сообществе стран, разделяющих западные ценности. Об этом, как сообщает "Ридус", говорится в немецком журнале Der Spiegel.

По его словам, саммит G7, который прошел в Италии, показал, что соотношение сил на международной арене изменилось не в пользу Запада.

Также Габриэль раскритиковал Трампа за попытки решать проблемы с мигрантами жесткими административными мерами. По его мнению, эта ситуация усугубится сильнее из-за решения Вашингтона отвернуться от "западного консенсуса".

Министр иностранных дел ФРГ считает, что беженцы уходят из своих стран в более благополучные регионы планеты из-за изменения климата, войн, а также политической и религиозной дискриминации.

Габриэль отметил, что недальновидная политика правительства США не соответствует интересам стран Европейского союза. По его словам, сейчас администрация Трампа хочет выйти из соглашения по климату, нарастить военное присутствие в кризисных регионах, а также не впускать в страну людей из определенных религиозных кругов. "Если европейцы сегодня не будут противодействовать этому, потоки мигрантов в Европу увеличатся. Тот, кто не будет противодействовать политике США, станет соучастником", - считает он.

Ранее на Сицилии прошел саммит "Большой семерки". По его итогам участники приняли совместную декларацию, в которой есть целый раздел, посвященный выполнению минских договоренностей. Ответственной за конфликт в Донбассе была названа Россия, которая, как неоднократно утверждали в Кремле, не являются стороной соглашений, которые были заключены между Киевом, Донецком и Луганском.

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