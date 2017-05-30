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Лучше поликлиники Москвы получат гранты. Такое решение было принято на заседании правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты для поощрения лучших поликлиник. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, передает агентство "Москва".

Гранты будут присуждать поликлиникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в пяти категориях: с лучшей "Школой здоровья", с наибольшим охватом населения диспансеризацией, с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, с лучшей организацией оказания медицинской помощи в образовательной организации.

Размер грантов составит от 2 до 5 миллионов рублей.

Средства должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение медицинского персонала.