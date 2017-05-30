Собянин учредил гранты для поощрения лучших поликлиник
Лучше поликлиники Москвы получат гранты. Такое решение было принято на заседании правительства столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты для поощрения лучших поликлиник. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, передает агентство "Москва".
Гранты будут присуждать поликлиникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в пяти категориях: с лучшей "Школой здоровья", с наибольшим охватом населения диспансеризацией, с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, с лучшей организацией оказания медицинской помощи в образовательной организации.
Размер грантов составит от 2 до 5 миллионов рублей.
Средства должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение медицинского персонала.