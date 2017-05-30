Служащим российских госкорпораций предложили поправлять здоровье на Кубе

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Представителям российских государственных корпораций предложили санаторно-курортные услуги на Кубе. Как сообщил торговый представитель России на острове Александр Богатырь, кубинские власти выступают за свободное посещение острова россиянами в рамках корпоративных соглашений.

Правительство Кубы предложило представителям российских госкорпораций санаторно-курортные услуги. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на торгового представителя России на Кубе Александра Богатыря.

По его словам, кубинское правительство выступает за свободное посещение страны россиянами для лечения и отдыха в рамках корпоративных соглашений. Дипломат также отметил, что Куба развивает предоставление медицинских услуг внутри страны для иностранных граждан. Кроме того, кубинские врачи работают в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Африке.

Самыми развитыми направлениями медицины на Кубе считаются фармацевтика, восстановительная медицина и лечение онкологических заболеваний. По предварительным договоренностям в Москве вскоре должно открыться представительство крупнейшей кубинской фармкомпании BioCubaFarma.