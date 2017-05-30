Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
Теги: евросоюз Украина нидерланды
Сенат Нидерландов одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины. Законопроект теперь должен подписать король. Тогда он будет опубликован в государственном журнале и после этого документ вступит в силу.
Первая палата парламента Нидерландов (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, передает "Интерфакс". Законопроект теперь может быть подписан королем и опубликован в правительственном издании. После этого он вступит в силу.
До этого Нидерланды были единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ. Он предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.
Парламентарии Нидерландов проголосовали за ратификацию этого документа на заседании 30 мая.
Между тем, нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.
Теперь документ должен быть ратифицирован правительством Нидерландов.
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в июне 2014 года.
Читайте также:
Турчинов призвал построить "крепость" на востоке Украины
Демографическая катастрофа: власти скрывают вымирание Украины
Правительство Украины сохранило доступ себе к российским соцсетям