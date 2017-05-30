Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

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Сенат Нидерландов одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины. Законопроект теперь должен подписать король. Тогда он будет опубликован в государственном журнале и после этого документ вступит в силу.

Первая палата парламента Нидерландов (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, передает "Интерфакс". Законопроект теперь может быть подписан королем и опубликован в правительственном издании. После этого он вступит в силу.

До этого Нидерланды были единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ. Он предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.

Парламентарии Нидерландов проголосовали за ратификацию этого документа на заседании 30 мая.

Между тем, нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Теперь документ должен быть ратифицирован правительством Нидерландов.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в июне 2014 года.

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