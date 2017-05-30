Нижний Новгород хотят включить в Золотое кольцо
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Чиновники хотят включить Нижний Новгород в Золотое кольцо России, приурочив эту идею к 800-летию города. На празднование юбилея в 2021 году выделено около одного миллиарда рублей.
Нижний Новгород планируют включить к юбилейному 800-летию города в Золотое кольцо России, передает "Интерфакс".
"Нижний Новгород необходимо включить в Золотое кольцо России - туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, народные ремесла", - рассказал председатель областного Заксобрания Евгений Лебедев.
На празднование 800-летия города, которое пройдет в 2021 году, из федерального бюджета выделили 802 миллиона рублей, из областного бюджета - 160 миллионов рублей. На эти деньги планируется реставрировать кремль, нижегородский государственный художественный музей, музей имени Горького, создать 100-серийный фильм о городе и провести массовые мероприятия.
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