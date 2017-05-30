Краснодарский край стал лидером продаж туров на лето у россиян

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Самым популярным направлением на лето у россиян стал Краснодарский край. На втором месте находится Крым, по которому фиксируется некоторое снижение спроса. Среди заграничных направлений у российских граждан лидирует Турция, которая отмечается исключительно низкими ценами в этом сезоне.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что Краснодарский край лидирует в продажах туров на лето у россиян, а на втором месте находится Крым, по которому фиксируется некоторое снижение спроса.

"В Краснодарский край приедет столько же туристов, сколько во все вместе взятые топ-10 наиболее востребованных зарубежных стран", - приводит слова Ломидзе сайт АТОР. Она отметила, что в прошлом году на курортах края отдохнуло около 15 миллионов человек.

Среди заграничных направлений у россиян лидирует Турция. В этом сезоне туры в данную страну отмечаются исключительно низкими ценами. При этом в связи с открытием турецкого направления, снизился спрос на путевки в Тунис. Кроме того, популярностью у россиян также пользуются Греция, Испания, Кипр и Болгария.