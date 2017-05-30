Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню для "поиска истины"

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Рамзан Кадыров пригласил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель лично проверить в Чечне ситуацию с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее вопрос о положении геев в Чечне поднимали Макрон и Меркель на встрече с Владимиром Путиным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику и лично найти истину вместо того, чтобы обвинять российские СМИ в клевете.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!" - написал Кадыров в Telegram.

29 мая вопрос положения лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне обсудили во французском Версале Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что необходимо регулярно отслеживать эту ситуацию. 2 мая в Сочи Ангела Меркель попросила Путина оказать свое влияние в регионе, чтобы обеспечить права меньшинств.

О преследовании геев в Чечне написала в апреле "Новая газета". 5 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила Путину, что взяла ситуацию под свой контроль. В свою очередь, Путин обещал подключить Генпрокуратуру и МВД. Глава Чечни Кадыров заявил о готовности сотрудничать с силовыми органами, но отметил, что геев в Чечне нет.

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