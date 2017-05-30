В Москве на 31 мая объявлен "желтый" уровень опасности погоды

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Гидрометцентр России предупреждает о "желтом" уровне погодной опасности в Москве и области в ночь на 31 мая. Скорость ветра местами будет достигать 12-17 метров в секунду. Между тем, согласно сообщению главы столичного департамента ЖКХ Павла Ливинского, в ночь на 1 июня в столичном регионе ожидается еще более сильный ветер.

В Москве и области 31 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом предупреждают в Гидрометцентре России, пишет Агентство "Москва".

Согласно прогнозу, этой ночью в регионе местами пройдет небольшой дождь, а температура составит плюс пять-семь градусов. Днем в среду будет облачно и дождливо, а местами с грозами, воздух прогреется до 18-20 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в соседних регионах, в том числе Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской областях.

Между тем, согласно заявлению главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павла Ливинского, еще более сильный ветер в столичном регионе ожидается в ночь на 1 июня. Его порывы в этот период времени могут достигать 22 метров в секунду. По его словам, "это схожий прогноз с тем, что был" на 29 мая, когда на Москву обрушился сильнейший ураган.

По последним данным, в результате удара стихии по столичному региону в понедельник погибли 16 человек. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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