В Германии задержали 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта

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Министерство внутренних дел германской федеральной земли Бранденбург сообщило о задержании 17-летнего сирийского беженца по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Молодого человека задержали после того, как члены его семьи сообщили о намерении подростка присоединиться к джихаду.

В Германии задержан 17-летний сириец по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел федеральной земли Бранденбург.

Ранее о задержании подростка сообщили местные СМИ. По их данным, подозреваемого арестовали после того, как члены его семьи сообщили о намерении молодого человека присоединиться к джихаду. В полиции подтвердили факт задержания. В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый намеревался подорвать себя в столице Германии.

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