"Аэрофлот" подал иск к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд рублей

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Авиакомпания "Аэрофлот" подала иск в Арбитражный суд Москвы к "Гражданским самолетам Сухого" - производителю ближнемагистрального лайнера SSJ-100. Сумма исковых требований - 2,09 миллиарда рублей. Основания для подачи иска от 29 мая не указаны. К рассмотрению он пока не принят.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Аэрофлота" к "Гражданским самолетам Сухого". Как следует из картотеки, авиакомпания требует взыскать с производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 около 2,1 миллиарда рублей.

Основания для подачи иска, который был зарегистрирован 29 мая, не указаны. К рассмотрению он пока не принят.

24 апреля "Аэрофлот" подал иск к ГСС на сумму более 576 миллионов рублей. По данным газеты "Ведомости", иск связан с поставкой в лизинг первых десяти SSJ-100 "Аэрофлоту" по договору от 2011 года. По его условиям, "Аэрофлот" должен был получить субсидии из госбюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, а если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель. В ГСС согласились на включение такого пункта в договор, так как "очень хотели поставить "Аэрофлоту" самолеты", отмечал собеседник газеты. По факту субсидии перевозчик не получил.

В парке "Аэрофлота" - 30 SSJ-100. У "Аэрофлота" самый большой из российских авиакомпании парк SSJ-100 – 30 самолетов. Половина из них, писали "Ведомости", не используются.

В 2012 году "Аэрофлот" подавал к ГСС иск на 73,6 миллиона рублей. Он был отозван через три дня после подачи.

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