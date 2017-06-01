Как 500 рублей могут спасти жизнь ребёнка

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Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил несколько программ по сбору средств для малышей с диагнозом врожденное расщепление позвоночника. Совместно с израильскими врачами фонд уже помог нескольким детям, а сейчас в дорогостоящей операции нуждается маленькая Вика Гусельникова. Подарить шанс на выздоровление ей, а также другим детям, может каждый!

Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita создан в 2009 году и развивается при поддержке ведущих российских СМИ. Его миссия – обеспечение детей с редкими, тяжёлыми и трудноизлечимыми заболеваниями возможностью проходить лечение в лучших российских и иностранных клиниках, где наиболее высокие показатели выздоровления пациентов.

Не так давно фонд запустил несколько программ по сбору средств для малышей с диагнозом Spina bifida – врождённым расщеплением позвоночника. Данный порок выявляется у 1-2 новорожденных из 1000. Он представляет собой спинномозговую грыжу – выпячивание спинного мозга из-за дефекта позвоночного канала. Одно из опасных последствий этого состояния – фиксация спинного мозга. Его неподвижность вызывает различные неврологические синдромы, которые усугубляются с возрастом.

Единственный шанс на здоровую и счастливую жизнь для таких пациентов – это своевременная операция и реабилитация по методике, давно апробированной за рубежом. Наиболее известным врачом, специализирующимся на лечении данной патологии, является израильский нейрохирург Шимон Рохкинд. Уже более 30 лет он успешно лечит маленьких пациентов со всего мира с помощью собственных авторских методик. Главное отличие от операции, которую проводят в других странах, заключается в полном удалении опухоли и освобождении нервных корешков, реконструкции позвоночного канала, либо вставки имплантатов, что в дальнейшем не приводит к повторной фиксации спинного мозга. После операций профессора Рохкинда не бывает тяжёлых последствий, и малыши получают возможность жить дальше полноценной жизнью, не вспоминая о мучившей болезни.

Арсению Шароварову диагностировали спинномозговую грыжу в первые минуты после рождения. Причём врачи уверяли, что она вполне может разойтись сама, без операционного вмешательства. Но последующая МРТ лишь подтвердила диагноз, к которому уже успело добавиться осложнение в виде фиксированного спинного мозга. Операцию необходимо было делать срочно, так как у малыша уже начались проблемы с ножками. За три недели Фонду удалось собрать более 40 тысяч долларов на оплату лечения Арсения, и не верящие своему счастью родители отправились в Израиль. Операция прошла хорошо, сразу после неё мальчик уже шевелил ножками, и в скором времени сделал свои первые шаги! Малыш стал полноценно развиваться в соответствии с возрастом, все дальнейшие обследования уже не выявляют никаких патологий.

Пожертвования и профессор Рокхинд также уже помогли Семёну Пескову и Андрею Шмакову, которым был поставлен диагноз Spina bifida.

Сейчас в дорогостоящей операции нуждается ещё один ребенок – Вика Гусельникова. Заболевание два года "дремало" в спинном мозге девочки, а теперь начало прогрессировать, и только срочная операция может остановить развитие синдрома, а значит, спасти девочку от инвалидного кресла. Израильская клиника оценила операцию и трёхмесячное лечение в 3 560 930 рублей, и родителям Вики нужна наша помощь. Ей нужна ВАША помощь!

Конечно, в жизни каждого из нас есть множество ежедневных проблем и забот, но все неурядицы меркнут по сравнению с положением родителей, которые вынуждены ежедневно бороться за жизнь своих малышей. Помните, что все наши действия обладают эффектом бумеранга – только бескорыстно помогая другим, мы можем надеяться на то, что кто-то когда-то сможет помочь и нам.

Регулярные пожертвования – это хорошая возможность спланировать помощь конкретным детям, попавшим в беду, и в результате спасти большее количество малышей, нуждающихся в операции, лекарствах и дорогом лечении. Согласитесь, 500 рублей в месяц – это не огромная сумма, существенно отражающаяся на достатке семьи, а для кого-то это неоценимая помощь и шанс на спасение единственного ребенка.

Сделать регулярное пожертвование очень просто:

— подпишитесь на регулярные пожертвования на нашем сайте https://worldvita.ru/how/private/regular

— или отправьте SMS со словом "месяц" или "неделя" перед суммой на номер 4345, тем самым установив периодичность взноса, например Месяц 500 или Месяц 200 (https://worldvita.ru/help/sms_4345)

Присоединяйтесь к тем, кто готов помогать!