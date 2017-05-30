Порошенко заявил о попытке Путина "похитить" Анну Ярославну

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин попытался похитить дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну "в российскую историю". Об этом он заявил после того, как Сенат Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения Украина – ЕС.

Президент России Владимир Путин 29 мая "на глазах у всей Европы" попытался похитить "уроженку Киева" Анну Ярославну "в российскую историю", заявил украинский лидер Петр Порошенко. Так он прокомментировал новость о решении Сената Нидерландов одобрить ратификацию Соглашения Украина – ЕС.

"Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли себе на старте этого процесса", - приводит слова Порошенко сайт "112 Украина".

По мнению украинского президента, сложным этот путь оказался из-за якобы попыток Кремля пакостить киевским властям на каждом шагу.

"Все это делалось с единственной целью - сделать невозможным ратификацию соглашения, похоронить его и, соответственно, остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей. Именно воссоединения, потому исторически мы были ее частью", - уверен Порошенко.

По его мнению, Украина стала частью Европы со времен дочери "древнеукраинского князя" Ярослава Мудрого - "киевлянки" Анны. "Кстати, (Украина стала европейской, - прим. ред.) со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера (29 мая, - прим. ред.) Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", - подчеркнул Порошенко.

Накануне, 29 мая, президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал киевского князя Ярослава Мудрого, а также его дочь Анну Ярославну русскими. Также российский лидер заявил, что отношения двух стран начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

На это заявление, в частности, отреагировал замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. По его словам, российский лидер якобы пытался ввести "французских друзей" Украины в заблуждение, сообщает сайт украинских "Вестей".

Анна являлась младшей из трех дочерей древнерусского князя Ярослава Мудрого. Она стала супругой французского короля Генриха I, а также королевой Франции, где ее назвали Анной Русской.

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