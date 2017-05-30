СКР уточнил число погибших в результате урагана в Москве и области

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В Следственном комитете России сообщили, что в результате урагана московском регионе погибли 15 человек. Из них 10 погибли в Москве, пять - в Московской области. В Главном следственном управлении СКР создан штаб по установлению причин и обстоятельств гибели жителей столицы.

Жертвами урагана в столичном регионе стали 15 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее сообщалось о 16 погибших.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 – в Москве и 5 – в Московской области, пострадало около 200 человек. Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - уточнила Петренко.

По ее словам, в настоящее время пострадавшие находятся в различных медучреждениях. За жизни двоих детей борются врачи НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Следователи продолжают проверку по факту гибели жителей Москвы и области. Осмотрены несколько мест происшествия, опрашиваются очевидцы, уточняется размер нанесенного ущерба, а также степень вреда здоровью пострадавших. В Главном управлении СКР по Москве создан штаб по установлению причин и обстоятельств гибели москвичей.

"В штабе координируется работа следователей, анализируются данные о последствиях стихийного бедствия, а также материалы, полученные в результате проводимых проверочных мероприятий", - отметила Петренко.

По ее словам, следователи работают в тесном контакте с местными органами исполнительной власти. По результатам проверочных мероприятий будут приняты процессуальные решения.

Сильнейший ураган обрушился на столицу накануне. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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